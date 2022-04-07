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Андрей Бочкарев: На станции БКЛ «Рижская» подходит к концу монтаж 95-метровых эскалаторов

Араз Салехов

Город
Андрей Бочкарев: На станции БКЛ «Рижская» подходит к концу монтаж 95-метровых эскалаторов
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В столице подходят к концу монтажные работы четырех эскалаторов, которые связывают входной вестибюль станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро с платформой. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В ближайший месяц планируется завершить монтаж четырех лент эскалаторов, которые свяжут входной вестибюль станции БКЛ «Рижская» с пассажирской платформой, и приступить к пусконаладочным работам, — рассказал он.

Также заммэра напомнил, что данная станция расположена на глубине 63 метра. В связи с этим эскалаторы на станции являются одними из самых длинных в Московском метрополитене — 95 метров каждый, говорится в релизе.

Кроме того, Бочкарев заявил о выполнении монолитных работ на станции «Пыхтино» нового участка Солнцевской линии метро на 70 процентов. Он добавил, что на объекте полностью выполнен вынос электрических кабельных сетей и продолжается перекладка городского водопровода.

В четверг, 7 апреля, стало известно, что станцию «Динамо» Московского метрополитена приведут в порядок. На данном этапе городские службы разрабатывают проект противоаварийных работ.

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