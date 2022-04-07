Столичные службы приведут в порядок станцию метро «Динамо»

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Городские службы приведут в порядок станцию «Динамо» Московского метрополитена, на данном этапе специалисты разрабатывают проект противоаварийных работ. Об этом в среду, 7 апреля, сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

— Метрополитен уже получил разрешение на проведение масштабных инженерно-технических и научно-исследовательских работ. В первую очередь специалисты бережно демонтируют пострадавшие барельефы для их последующего сохранения, — заявил он.

Он также отметил, что Мосгорнаследие совместно с Московским метрополитеном держат ситуацию под контролем, несмотря на достаточно сложные обстоятельства.

По итогам исследований реставраторы определят дальнейшие действия, в том числе по элементам декора: будет ли это реставрация или консервация, цитирует Емельянова ТАСС.

В среду, 6 апреля, столичный департамент культурного наследия сообщил о поддержке реставрационной отрасли города в период санкций. Уточняется, что решения мэра Москвы позволят облегчить в текущей обстановке работу с памятниками архитектуры.

Во вторник, 5 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о назначении Евгении Шалиско на пост замруководителя департамента культурного наследия российской столицы.