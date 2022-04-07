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Орнитолог рассказал, как помочь птицам пережить холодную весну

Ирина Игнатенко

Общество
Орнитолог рассказал, как помочь птицам пережить холодную весну
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В городской среде птицам трудно найти подходящее дерево с дуплом или собрать материалы для гнезда, поэтому можно строить для них скворечники и подкладывать шерсть домашних животных в кормовые зоны. Об этом рассказал руководитель АНО «Орнитарий» Вадим Мишин.

По словам эксперта, в условиях плохой погоды самое время организовывать искусственные гнездовья в городской среде.

Он отметил, что пригодных для проживания птиц деревьев все меньше, поэтому в парках и скверах необходимо устраивать скворечники. В кормушки можно подкладывать шерсть животных — ее птицы используют при постройке гнезда. Для этого подойдет мех и кошек, и собак. В кормушке шерсть останется сухой и не испортится, а птицы смогут найти нужный материал, передает РИАМО.

До этого Вадим Мишин рассказал, чем можно подкармливать птиц весной.

Для этих целей подойдут сухие собачьи или кошачьи корма, зерносмеси, белый хлеб, но в ограниченном количестве. В подкормке нуждаются кряквы, серые утки, огари и чомги. Из лестных птиц подкормка требуется, прежде всего, синице, большой синице, лазоревке, московке, корольку.

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