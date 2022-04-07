Собянин принял решение о поддержке столичного производителя готовых блюд и десертов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о выдаче статуса промышленного комплекса и права на налоговые льготы производителю готовых блюд и десертов ООО «Твердь». Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Присвоение статуса промышленного комплекса позволит компании «Твердь» направить дополнительные инвестиции на развитие и модернизацию производственных мощностей предприятия, — говорится в сообщении.

Так, в документе уточняется, что подобная инициатива снизит ставки налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, со стандартных 17 процентов до 13,5 процента.

Специализация предприятия «Твердь» заключается в производстве продуктов питания длительного хранения, включая мучные кондитерские изделия, торты, пирожные, пироги и бисквиты. Сам комплекс был основан в 2014 году, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В среду, 6 апреля, глава города заявил, что общий объем грантов на создание и расширение сетей фастфуда в столице составил 1 миллиард рублей. Мэр уточнил, что уже 17 компаний изъявили желание подать заявки на открытие точек фастфуда.

Помимо этого, Собянин подписал постановление о выделении грузовому авиаперевозчику «Волга-Днепр» 5,5 миллиарда рублей.