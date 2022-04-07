СМИ: «Лукойл» предупредил о рисках остановки заводов из-за избытка нефтепродуктов

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«Лукойл» видит риски остановки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из-за проблем с отгрузками топлива на фоне санкций. Об этом сообщил «Коммерсант», со ссылкой на письмо главы компании Вагита Алекперова вице-премьеру Российской Федерации Александру Новаку.

— В переработке произошло резкое снижение объемов отгрузки мазута и, как следствие, образование избытка данного топлива в хранилищах, — приводит слова Алекперова газета.

Для решения проблемы «Лукойл» предлагает перенаправить на ТЭЦ избыток мазута. Продукт обычно используют в случаях перебоев поставок газа. Однако из-за увеличения использования мазута на ТЭЦ у нефтекомпании вырастут платежи за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).

«Лукойл» предложил приостановить применение повышающих коэффициентов 25 и 100 к ставке платы за НВОС для таких случаев, равно как и для сверхнормативного сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ).

Минприроды ответило на предложение компании. По мнению ведомства, одобрение подобного предложения приведет к недополучению средств региональными бюджетами на экологию. В качестве альтернативы компании предложено перерассчитать валовые выбросы, отразив в них увеличение использования мазута. Вследствие этого вырастит плата за НВОС, но в пределах перерассчитанных квот повышающие коэффициенты не будут применяться, передает «Коммерсантъ».

Накануне стало известно, что США планируют лишить Россию всех доходов от экспорта нефти и газа.