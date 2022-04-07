Соединенные Штаты хотят лишить Россию всех доходов от экспорта нефти и газа

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США и их союзники будут добиваться того, чтобы со временем лишить РФ всех доходов от экспорта нефти и газа. Об этом сообщил в среду, 6 апреля, заместитель советника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Далип Сингх.

— Вы правы, доходы от поставок нефти и газа — главные доходы, которые остались у России. И мы полагаем, что со временем нам удастся лишить ее статуса ключевого поставщика энергоносителей. Мы работаем с Германией над тем, чтобы закрыть газопровод «Северный поток — 2», мы отрезали РФ доступ к необходимым технологиям в сфере энергетики, — сказал он в эфире канала CNN.

Представитель Белого дома отметил, что реализация этих мер потребует времени. Однако, по его словам, в результате США рассчитывают лишить Россию любых доходов, получаемых от поставок газа и нефти, передает РИА Новости.

На этой неделе Евросоюз (ЕС) может ввести в отношении России очередной, уже пятый по счету пакет санкций из-за ситуации на Украине. Новые меры, как полагают на Западе, должны еще сильнее ударить по российской экономике. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Вечерней Москвой» оценил перспективу очередных ограничительных мер со стороны ЕС.