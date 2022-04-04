«Эмбарго — это звучит грозно»: экономист оценил перспективу новых санкций ЕС

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На этой неделе Евросоюз (ЕС) может ввести в отношении России очередной, уже пятый по счету пакет санкций из-за ситуации на Украине. Новые меры, как полагают на Западе, должны еще сильнее ударить по российской экономике. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Вечерней Москвой» оценил перспективу очередных ограничительных мер со стороны ЕС.

По его словам, политическая риторика и экономические действия европейского истеблишмента в последнее время расходятся и перестают быть параллельными:

— Политики отрабатывают свой декларативный вектор. Причем они уже поняли, что проиграли, но им нужно доигрывать — это же их зарплата. А экономисты особо своих голосов не подают, чтобы не обострять ситуацию. Они просто спокойно делают свое дело, как и положено торговцам. Ведь, как известно, деньги любят тишину. То есть у одних амплуа — разговор, у других — дело.

По данным издания Financial Times (FT), представители ЕС обсудят пятый санкционный пакет в среду, 6 апреля. В него могут войти новые персональные ограничения, запрет российским судам на использование портов ЕС, ограничения на экспорт и эмбарго на энергоресурсы (газ, нефть и уголь).

Беляев полагает, что европейцы не смогут отказаться от российских энергоресурсов в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Отказаться от газа из России им будет особенно сложно, поскольку в Европе попросту отсутствует необходимая инфраструктура для приема сжиженного газа (СПГ) с других рынков. В то же время европейская промышленность широко использует именно этот вид топлива.

В случае с нефтью и углем потенциальная смена каналов поставки возможна. Однако, как подчеркивает эксперт, это можно осуществить не ранее чем через 3–5 лет.

— Эмбарго — это запрещение тут же и сразу. Это строгий термин. Но, как мы знаем, во всех этих санкционных пакетах со строжайшей риторикой всегда есть какие-то лазейки. «Эмбарго» звучит грозно, но сиюминутно просто невыполнимо, — заключил собеседник «ВМ».

Евросоюз обсуждает новые санкции в отношении России в связи с событиями в украинском городе Буча. Запад обвинил Россию в «зверствах», Минобороны РФ назвало опубликованные материалы провокацией. В частности, ведомство обратило внимание на то, что свидетельства российских «зверств» появились через четыре дня после того, как в город вошла украинская армия.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность ЕС вводить новые санкции. Он также отметил, что на повестке обсуждения будет стоять вопрос отказа от российских нефти и угля.

Министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что новые санкции против России после сообщений из украинской Бучи могут быть подготовлены уже на текущей неделе.