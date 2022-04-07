В России выявили 14 355 новых случаев COVID-19 за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За прошедшие сутки в 85 регионах России выявили 14 355 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от ковида скончались 287 граждан, еще 2612 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром медиков в России за день полностью выздоровели 35 304 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф

До конца апреля в РФ сохраняется возможность роста заражения штаммом коронавируса «стелс-омикрон» (BA.2). Об этом рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» иммунолог Николай Крючков. По его словам, дальше вряд ли можно ожидать серьезные вспышки, а вот летом и осенью все будет иначе.

Накануне британские медики сообщили о выявлении новой мутации коронавирусной инфекции. Специалисты анализируют обнаруженный вариант вируса XE, который возник из смешения BA.1 и BA.2, и оценивают его опасность для населения. Сообщается, что на сегодняшний день данный штамм показал переменную скорость темпов распространения.