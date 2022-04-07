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Притворившись покупателями, злоумышленники избили и обокрали автоледи на севере Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Притворившись покупателями, злоумышленники избили и обокрали автоледи на севере Москвы
Фото: Pexels
Россия, Москва, улица Декабристов Карта всех событий

Притворившиеся покупателями злоумышленники избили и обокрали хозяйку автомобиля на севере столицы. Об этом в четверг, 7 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Как рассказали представители ведомства, 37-летняя неработающая жительница столицы разместила объявление о продаже автомобиля «Ниссан Ноут» на одном из сайтов. Вскоре с ней связалась предполагаемая покупательница, женщины договорились встретиться на улице Декабристов.

В указанном месте на встречу действительно пришла девушка, однако спустя пару минут на хозяйку автомобиля напал неизвестный, несколько раз ударив ее по лицу. После чего он вместе с «покупательницей» похитил машину и деньги пострадавшей. Общий материальный ущерб составил 1 миллион 45 тысяч рублей.

Позже полицейские задержали злоумышленников на 76-м километре МКАД. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье «Разбой».

5 апреля стало известно, что житель столицы стал жертвой обмана, желая приобрести иномарку. Он связался с продавцом и договорился о встрече. Увидевшись лично, незнакомец сказал, что стоимость автомобиля составляет 185 тысяч рублей, а также попросил разбить платеж на две части. Первую (предоплату в размере десяти тысяч рублей) он потребовал перевести сразу.

Остальную сумму тот предложил заплатить потом. После выплаты всей суммы заявитель решил проверить машину и ее владельца через приложение. Так мужчина понял, что его обманули, поскольку настоящим владельцем авто являлась женщина.

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