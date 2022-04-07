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Московские врачи вылечили от коронавируса 1042 человека за сутки

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи вылечили от коронавируса 1042 человека за сутки
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Курс лечения, который был назначен столичными врачами, помог вылечиться от коронавирусной инфекции еще 1042 пациентам. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего в столице от ковида вылечили более 2,5 миллиона человек. За прошедшие сутки в городе выявили 1004 новых случая заражения коронавирусом. Госпитализированными оказались 192 человека. К аппаратам ИВЛ подключено 76 горожан.

Московские врачи вылечили от коронавируса 1042 человека за сутки Фото: Telegram / Оперштаб Москвы

Скончались от заболевания 20 пациентов, у всех был получен положительный результат теста на COVID-19 и подтвержден диагноз «пневмония», передает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

При этом в России за прошедшие сутки выявили 14 355 новых случаев заражения COVID-19. За прошедший день в РФ от ковида скончались 287 граждан, еще 2612 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром медиков в России за день полностью выздоровели 35 304 человека.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что от «стелс-омикрона» лучше всего защищены те люди, которые переболели «омикроном» в течение последних шести месяцев.

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