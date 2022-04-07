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Убивший американку нижегородец осужден на 24 года колонии

Елена Самойлова

Происшествия
Убивший американку нижегородец осужден на 24 года колонии
Фото: Kate Serou / Vk.com

Житель Нижнего Новгорода осужден на 24 года за убийство американки Кэтрин Сироу. Об этом стало известно в четверг, 7 апреля.

По данным СМИ, гражданка США приехала в Россию для обучения в магистратуре в одном из университетов Нижнего Новгорода. В июне 2021 года она отправила своей матери сообщение, что ее увозят в неизвестном направлении. После этого на связь она больше не выходила, поэтому взволнованная родственница обратилась в правоохранительные органы.

Позже американку нашли мертвой. Как сообщает Telegram-канал «112», девушку задушил ее знакомый. Кроме того, стало известно, что ранее он изнасиловал ее на вечеринке. Также выяснялось, что он уже был судим по статьям «Разбой» и «Изнасилование».

Мужчину обвинили в убийстве, он проведет в колонии строгого режима 24 года. Свою вину он признал частично.

Утром 7 апреля стало известно, что мужчина, совершивший убийство 25 лет назад, предстанет перед судом в Иркутске.

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