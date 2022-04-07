В Кремле заявили, что на новые санкции США будет дан ответ

Фото: Администрация президента РФ

Россия будет отвечать на санкции Соединенных Штатов так, как посчитает нужным. Об этом в четверг, 7 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, новые санкционные меры являются продолжением «оголтелой линии» по введению различных рестрикций.

Песков также добавил, что подобные шаги не нуждаются в оценке.

— Это то, что трудно поддается пониманию и объяснению, но, к сожалению, с такими оппонентами нам приходится иметь дело, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Соединенные Штаты вводят санкции против «взрослых детей» президента России Владимира Путина. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил представитель американской администрации высокого ранга. Кроме того, под рестрикции Штатов попали жена и дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, премьер-министр России Михаил Мишустин и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Отмечается, что действия Вашингтона отрезают попавших под санкции граждан от американской финансовой системы и замораживают все их активы в США.