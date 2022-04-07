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Москвичам рассказали о инновационном трамвае «Витязь»

Араз Салехов

Город
Москвичам рассказали о инновационном трамвае «Витязь»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В 2022 году московскому электрическому трамваю исполнилось 123 года. Теперь трамвайные депо Москвы все чаще пополняются самыми современными трамваями «Витязь-Москва». Об этом в четверг, 7 апреля, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

— «Витязь-Москва» — это большой технологический скачок вперед. Трамвай кардинально отличается от своих предшественников и инновационным внешним видом, и внутренним содержанием. Главные отличия — большая вместимость за счет трех секций и низкий пол, — рассказал начальник Трамвайного депо имени Русакова Алексей Бабин.

Уточняется, что первый трамвай выходит на линию в четыре часа утра, а последний вагон заходит в депо в 02:10.

В инновационном трамвае 60 мест для сидения, возле каждого кресла у окна расположены USB-разъемы, которые позволят зарядить мобильное устройство, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Сегодня московский трамвай празднует свое 123-летие. В период с 6 по 7 апреля в городе будет курсировать «Трамвай желаний» № 9.

Кроме того, жители города узнали о специальных фонарях с цветными линзами, которые устанавливались на трамваи в прошлом столетии. Красный цвет линзы обозначал цифру 1, зеленый — 2, синий — 3. Каждая цифра, как уточняется, имела свой цвет.

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