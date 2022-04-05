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Москвичам рассказали о специальных фонарях на трамваях в ХХ веке

Араз Салехов

Город
Москвичам рассказали о специальных фонарях на трамваях в ХХ веке
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассказал москвичам о специальных фонарях с цветными линзами, которые устанавливались на трамваи в прошлом столетии.

— С начала ХХ века и до 1960-х годов на крышах трамваев были специальные фонари с цветными линзами: один слева, другой справа. В темноте они светились разными цветами, и пассажиры понимали, какой трамвай подъезжает к остановке, — говорится в сообщении.

Красный цвет линзы обозначал цифру «1», зеленый — «2», синий — «3». Каждая цифра, как уточняется, имела свой цвет. Однако в настоящее в таких фонарях необходимости нет, поскольку на современных табло номер маршрута виден издалека в любое время суток и при любой погоде, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Также стало известно, что 7 апреля московский трамвай отпразднует свое 123-летие. 6 апреля москвичи смогут посетить экскурсию и, пройдя по маршруту А, узнать об истории трамвая, о достопримечательностях по пути следования. Помимо того, в этот день первые пассажиры маршрута № 27 смогут получить сувениры от «Московского транспорта».

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