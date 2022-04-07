Сергей Аморалов назвал причину смерти экс-солиста «Отпетых мошенников» Тома Хаоса

Фото: Youtube/Super

Фронтмен музыкальной группы «Отпетые мошенники» Сергей Аморалов рассказал свою версию случившегося с его коллегой по коллективу Томом Хаосом.

49-летний Вячеслав Зинуров, более известный как Том Хаос, скончался 10 марта: его тело нашли у него в доме в Подмосковье. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

— Когда у него какая-то проблема, он обращался не к близким людям, а находил каких-то других друзей, новых людей. А многие ему завидовали, в том числе и из его нового окружения. Появились новые концертный директор, друзья, которые говорили: «Отпетые мошенники» тебя тянут вниз! Займись своей сольной карьерой! Ты суперталант!» И это ему все напевали, — сказал Аморалов в интервью для YouTube-канала Super.

В августе 2021 года Том Хаос принял решение уйти из коллектива и заняться сольным творчеством, заявляя, что «Отпетые мошенники» больше не действуют как группа.

— Это все ударяет по мне. Он ушел в сольную карьеру, у него это не особо получалось. Люди, которые появлялись, вместо того чтобы выправлять Тома туда, куда надо, его еще больше запутывали, — высказался Сергей Аморалов.

По его мнению, именно окружение подтолкнуло его к той ситуации, которая стала роковой. Музыкант рассказал, что ждал, что Хаос позвонит ему и вернется в группу, но время шло, и нужно было работать дальше, поэтому на место артиста пришел новый участник:

— Ближе к новому году он написал, что был неправ. Я думал, что потом позвоню. И не позвонил. Сейчас я думаю, что надо, конечно, было поговорить, но я не знал, что сказать.

Аморалов отметил, что Том следил за своим здоровьем и не имел вредных привычек. Из-за этого версия ухода музыканта кажется ему еще более неубедительной.

Напомним, что сейчас по факту смерти экс-участника «Отпетых мошенников» ведется проверка.