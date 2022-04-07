Мишустин сообщил, что криптокошельки открыли более 10 миллионов россиян

Фото: Пресс-служба Совфеда

Правительство России выступает против того, чтобы в стране признали криптовалюту в качестве средства расчета. Об этом в четверг, 7 апреля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

При этом глава кабмина признал, что над вопросом регулирования криптовалют необходимо серьезно поработать.

Он добавил, что более десяти миллионов россиян уже открыли криптокошельки. В общей сложности на них содержится свыше десяти триллионов рублей, передает РИА Новости.

До этого зампредседателя Банка России (ЦБ) Ксения Юдаева заявила, что криптовалюта фактически является финансовой пирамидой. Так она ответила на предложение депутата Госдумы от «Единой России» Антона Горелкина легализовать в стране оборот криптовалюты. Она также подчеркнула, что в торговле криптовалюты широко распространено мошенничество. Это, по словам зампредседателя ЦБ, может привести к потере гражданами своих сбережений.

До этого стало известно, что Министерство финансов России внесло в правительство законопроект, который позволяет регулировать криптовалюту в РФ.