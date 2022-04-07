Названы семь причин появления боли в животе

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Медики назвали семь частых причин, по которым может возникать боль в животе.

Так, боль вверху живота по центру может говорить о гастрите. При этом если боль отдает в правую руку, то это может являться симптомом инфаркта.

Если болит в правом подреберье, возможно, речь идет о камнях в желчном пузыре. Дополнительные симптомы в этом случае тяжесть, потеря аппетита, тошнота.

Еще одна локация боли — в правом боку на уровне талии. Может быть симптомом почечной колики, мочекаменной болезни, перегиба мочеточника или воспаления. Болевые ощущения в левом подреберье могут свидетельствовать о панкреатите, язве желудка или двенадцатиперстной кишки.

Бывает, что боль возникает ровно в середине живота. Такое возможно при переедании или дисбактериозе.

Боль под пупком может быть признаком синдрома раздраженного кишечника или перенесенной вирусной инфекции. Если болевые ощущения локализованы внизу живота, это может быть признаком воспаления придатков, цистита или внематочной беременности.

Медики не советуют заниматься самолечением при длительном болевом синдроме, необходима консультация специалиста, передает «Царьград».

До этого фармацевт Джулия Геррини назвала признаки рака поджелудочной железы. По словам специалиста, люди часто принимают проявления данной онкоболезни на ранних стадиях за симптомы других недугов.