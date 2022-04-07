Корпус на 611 квартир возвели в жилом комплексе «Саларьево парк» в ТиНАО

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В Троицком и Новомосковском округах Москвы объявили о завершении возведения корпуса на 611 квартир с подземным паркингом в жилом комплексе «Саларьево парк». Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) Игорь Войстратенко.

— По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии строения требованиям проектной документации. Готовятся документы для оформления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, — рассказал он.

Данная постройка появилась вблизи деревни Николо-Хованское в поселении Сосенском. В качестве застройщика выступает ООО «СЗ «Тирон»» (ГК «Пик»). Корпус 43 состоит из двух домов переменной этажности на 281 и 330 квартир соответственно. Общая площадь строений составляет 45,6 тысячи квадратных метров, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно о строительстве более 30 объектов социальной инфраструктуры в ТиНАО. Так, в округе возведут 19 детских садов, 16 школ и три поликлиники.

Помимо этого, в ТиНАО в текущем году собираются ввести в эксплуатацию два пожарных депо. Первое депо построят в поселении Рязановском. Второе здание на две машины введут в эксплуатацию в Новофедоровском.