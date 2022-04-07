Лукашенко: Белоруссия провела на Украине спецоперацию по освобождению своих граждан

Фото: Минобороны РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что силы республики провели на территории Украины специальную операцию по освобождению белорусов. Об этом лидер рассказал в четверг, 7 апреля.

По его словам, украинские националисты начали захватывать граждан Белоруссии. В общей сложности, отметил Лукашенко, было захвачено около полутора тысяч белорусских вагонов и автомобилей и около 100 граждан республики.

— Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести операцию по освобождению этих людей. Мы такую специальную операцию провели и всех наших людей освободили, — цитирует политика РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.