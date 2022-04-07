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Возбуждено уголовное дело по факту пьяной драки в центре Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту пьяной драки в центре Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Болотная набережная Карта всех событий

Возбуждено уголовное дело по факту пьяной драки в центре столицы. Об этом в четверг, 7 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в отделение полиции поступило заявление от 36-летнего москвича о причинении ему телесных повреждений. Также он предоставил справку из медицинского учреждения, в которой был прописан диагноз: закрытый перелом нижней челюсти со смещением.

В ходе проведенной проверки правоохранители установили, что ранним утром 13 марта на Болотной набережной потерпевшего избил мужчина. Приметы своего обидчика пострадавший не смог вспомнить, поскольку в тот день находился в состоянии алкогольного опьянения.

6 апреля было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

5 апреля стало известно, что еще один мужчина пострадал в драке в центре города. Он находился в кафе в Солянском тупике, где у него произошел конфликт с незнакомцем. Тот сломал ему нос и избил, после чего потерпевшего госпитализировали.

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