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Правительство России продлило программу туристического кешбэка до 15 апреля 2022 года. Об этом в ходе выступления в Госдуме сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Правительство приняло решение продлить ее до 15 апреля, чтобы сейчас у детей была возможность не торопясь подготовиться к лету, так что еще не менее 1,5 млн наших туристов смогут приобрести путевку и отдохнуть в любом месте России, — цитирует премьера агентство городских новостей «Москва».

2 апреля глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила о досрочном завершении программы продажи туров с кешбэком по России. Проект заканчивался в ночь с 9 на 10 апреля. Догузова сказала, что текущее окно продаж открыто в качестве антикризисной меры, чтобы россияне могли путешествовать по стране весной и летом. В программу были направлены дополнительные средства. Кроме того, туры с кешбэком помогли поддержать бизнес в туристической сфере.

5 апреля Зарина Догузова сообщила, что Ростуризм планирует восстановить программу полетов в Турцию к майским праздникам.