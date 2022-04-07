То дождь, то снег: москвичам посоветовали не ждать возвращения солнечных дней в ближайшие дни

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Синоптическая ситуация в столице определяется циклоном, который сменяется то дождем, то снегом, поэтому солнечной погоды москвичи еще долго не увидят. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил метеоролог, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, несмотря на то, что практически весь апрель в столице будет неустойчивым по погодным показателям, температурный фон будет на положительных отметках:

— Пока о солнечных днях думать рано, и вопрос о них открытый, потому что в Москве в ближайшие недели погода будет часто меняться. Большую часть месяца ожидается снежная погода, которая будет сменяться дождем и ветром.

При этом Леус отметил, что, несмотря на облачность, температурные показатели будут в городе высокими:

— Столбики термометра будут достигать плюс 16–18 градусов днем и плюс 4–8 градусов ночью. И все-таки стабильные солнечные дни к нам придут уже во второй половине месяца, когда температурный фон станет более устойчивым.

Собеседник «ВМ» отметил, что на текущей неделе самым теплым днем окажется пятница, 8 апреля.