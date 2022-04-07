Лавров: Украинская делегация отошла от сделанных Киевом в Стамбуле предложений

Фото: МИД РФ

Украинская делегация 6 апреля представила новый проект соглашения с РФ, отойдя от сделанных Киевом в ходе переговоров в Стамбуле предложений. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Вчера украинская сторона представила в переговорную группу свой проект соглашений, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта, — заявил он.

Лавров подчеркнул, что положения, заявленные Киевом в турецкой столице, были задокументированы и подписаны главой украинской делегации Давидом Арахамии, передает RT.

6 апреля глава МИД РФ заявил, что российская сторона не намерена играть с представителями Украины в «кошки-мышки» в ходе переговорного процесса. По словам главы внешнеполитического ведомства, Москва насторожена тем, что после заключения мирного договора Киев будет требовать проведения референдума относительно прекращения военных действий и отведения российских вооруженных сил с территории Украины.

Все эти действия украинских властей, считает Лавров, покажут отрицательный результат.