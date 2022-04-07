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Дело сына экс-премьера Дагестана будет рассмотрено в закрытом режиме

Елена Самойлова

Происшествия
Дело сына экс-премьера Дагестана будет рассмотрено в закрытом режиме
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Дело сына экс-премьера Дагестана Муртузали Меджидова суд будет рассматривать в закрытом режиме. Об этом в четверг, 7 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Измайловского районного суда.

Уточняется, что судебное заседание отложено на 12 апреля.

Напомним, в апреле 2018 года 21-летняя студентка МГИМО выпала из окна четвертого этажа здания университета. Врачам не удалось ее спасти. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Меджидов являлся бывшим молодым человеком умершей студентки.

В 2021 году присяжные вынесли оправдательный вердикт Меджидову, признав недоказанной его вину в убийстве.

В феврале 2022 года стало известно, что сын экс-главы правительства Дагестана вновь предстанет перед судом.

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