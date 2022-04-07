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Загрутдинов: 47 жилых домов строят и проектируют по программе реновации на севере Москвы

Анастасия Колоскова

Город
Загрутдинов: 47 жилых домов строят и проектируют по программе реновации на севере Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На севере Москве в стадии строительства и проектирования в рамках программы реновации находятся 47 жилых домов. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что Северный административный округ в текущем году станет лидером по количеству домов, введенных в эксплуатацию по программе реновации. Здесь планируют завершить строительство порядка 13 многоэтажек.

— Кроме этого, район Головинский в САО станет одним из лидеров по количеству домов, переданных под переселение, — четыре дома. Всего же в округе в стадии строительства и проектирования находятся 47 домов, — уточнил Загрутдинов во время пресс-тура.

В общей сложности на севере столицы в программу реновации включено 514 домов, где проживает 109 тысяч человек.

До этого глава департамента рассказал, что в столичном районе Бескудниковский в рамках реализации программы реновации строят и проектируют восемь многоэтажек.

7 апреля руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что в Москве в полном объеме выполнили планы на первый квартал по программе реновации.

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