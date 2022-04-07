Bloomberg: Китай купил российские нефть и уголь за юани

Фото: depositphotos

Китай ожидает прибытия из России угля и нефти, которые были оплачены в юанях. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, несколько китайских компаний оплатили уголь из РФ в юанях еще в марте. Первые поставки ресурсов запланированы на апрель.

Кроме того, экспортеры российской нефти также предложили покупателям из КНР оплачивать ее в юанях. По информации издания, сырье поступит в Китай в мае.

Это будут первые оплаченные китайской валютой поставки угля и нефти с момента отключения РФ от международной финансовой системы. Так, Москва и Пекин стараются сохранить торговлю в условиях антироссийских санкций, передает РИА Новости.

В среду, 30 марта, представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что Лондон не будет платить рублями за российский газ. В Соединенном Королевстве также допускают ужесточение санкций в вопросе ограничения доступа российских банков к системе SWIFT.

Помимо этого, американское издание The Hill сообщило, что увеличение стоимости энергоресурсов из-за антироссийских санкций может привести экономику США к рецессии.