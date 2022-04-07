Собянин: В Москве в настоящее время есть более 300 тысяч вакансий

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Свыше 300 тысяч вакансий предлагает столица работникам компаний, деятельность которых приостановлена из-за санкций. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время визита в инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ.

Он отметил, что многие предприятия на фоне экономических санкций объявили о приостановке деятельности и, скорее всего, не возобновят работу в ближайшее время.

— Тем не менее в Москве в настоящее время больше 300 тысяч вакансий. Большая часть работающих на этих предприятиях, которые находятся в зоне риска, востребована предприятиями города. Это и торговля, и ЖКХ, и транспорт, ИТ, специалисты в области консалтинга, страховой деятельности, финансовой деятельности, — цитирует главу города агентство городских новостей «Москва».

Мэр выразил уверенность, что никто из высвобожденных сотрудников не останется без работы. Однако части из них, как отметил Собянин, потребуется повышение квалификации. С этой целью «Техноград» открыл специальную горячую линию для граждан, которым необходима помощь в повышении квалификации, чтобы найти новую работу.

Глава города назвал «Техноград» крупнейшей образовательной площадкой, оснащенной самым современным оборудованием. По его словам, здесь работают не только профессиональные преподаватели, но и представители компаний, которые также участвуют в обучении желающих и приглашают их к себе на работу.

7 апреля Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия Музея городского хозяйства Москвы, расположенного в историческом павильоне № 5 на ВДНХ.