Синоптик Позднякова рассказала, когда в столице сойдет снег

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Снежный покров в Москве исчезнет к 12 апреля, чему будет способствовать теплая погода с осадками в конце текущей недели. Об этом сообщила главный специалист Метеобюро столицы и области Татьяна Позднякова.

По ее словам, в настоящее время высота снежного покрова на улицах города составляет 16 сантиметров, при этом снег продолжает активно таять.

— Зимняя погода задержалась в регионе, но теплый атмосферный фронт, пришедший в столицу, поможет «расправиться» со снегом. Думаю, что к 12 апреля снега в городе не будет, а вот в лесных массивах и Подмосковье он еще полежит немного, — цитирует синоптика «РГ».

Позднякова добавила, что в пятницу воздух в столице может прогреться до 16 градусов днем.

7 апреля метеоролог, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что синоптическая ситуация в столице определяется циклоном, который сменяется то дождем, то снегом, поэтому солнечной погоды москвичи еще долго не увидят. Он отметил, что на текущей неделе самым теплым днем окажется пятница, 8 апреля.