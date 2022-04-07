Хуснуллин оценил введение льготной ипотеки на вторичном рынке жилья

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Если принятых мер на рынке первичного жилья будет недостаточно, введение льготной ипотеки на вторичном рынке вероятно. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

— Мы сейчас будем смотреть, как будет идти первичный рынок. Посмотрим, сколько мы соберем ипотечных проектов по первичке... И если этих мер будет не хватать, будем предлагать меры по расширению, возможно, и на вторичке, — заявил он.

Кроме того, правительство проанализирует спрос на ипотеку под 12 процентов с лимитом до 12 миллионов рублей для Москвы и до шести миллионов для остальных регионов России, передает РИА Новости.

Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова оценила новые условия продажи жилья, которые вступили в силу в апреле 2022 года.

По словам эксперта, самый интересный тренд на рынке ипотечного кредитования в настоящее время — это закрепление в договоре возможности снизить ставку по заявлению в период кредитования. Она также пояснила, что подобная практика у банков встречалась и ранее, но применялась довольно редко.