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Черногория объявила четырех дипломатов РФ персонами нон грата. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в пресс-службе МИД государства.

— Министерство иностранных дел Черногории провозгласило еще четверых дипломатов посольства Российской Федерации в Черногории персонами нон грата, — говорится в сообщении.

В пресс-службе МИД Черногории добавили, что российские дипломаты обязаны покинуть территорию государства в течение недели, передает ТАСС.

4 апреля французское правительство решило выслать из страны дипломатов РФ, чьи действия якобы идут вразрез с безопасностью государства. В МИД Франции добавили, что действия Парижа являются частью общеевропейского подхода. На телеканале BFM TV сообщалось, что высылке из государства подлежат 30 сотрудников дипломатической миссии.

Россия даст ответ на каждый недружественный шаг в отношении Москвы. Об этом в среду, 6 апреля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она отметила, что последние действия Запада, которые касаются выдворения дипломатов из стран, приводят к анабиозу двусторонних отношений.