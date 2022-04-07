Бывший кинотеатр имени Моссовета на востоке Москвы капитально отремонтируют

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Россия, Москва, Преображенская площадь, 12 Карта всех событий

Работы по капитальному ремонту бывшего кинотеатра имени Моссовета в районе Преображенское завершат до конца этого года. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в пресс-службе префектуры Восточного административного округа (ВАО) Москвы.

Отмечается, что в здании, расположенном по адресу: Преображенская площадь, 12, отремонтируют фасады, кровлю и подвальные помещения. Также в бывшем кинотеатре обновят вентиляцию, установят кондиционеры и новые окна.

В пресс-службе уточнили, что специалисты приведут в порядок зрительный зал со сценой на первом этаже.

— Когда-то здесь был партер, потом его переоборудовали в дополнительный участок сцены для проведения всероссийских и международных соревнований по спортивным бальным танцам. Теперь это дополнительное пространство можно будет использовать и как партер на 200 мест, и как сцену, — отметил префект ВАО Николай Алешин, чьи слова приводятся в сообщении.

В здании будут работать компьютерный зал, шахматный и стрелковый клубы, а также помещение для соревнований по киберспорту. На первом этаже разместят комнату виртуальной реальности. На втором этаже организуют большой шахматный клуб и читальный зал. На третьем — залы для занятий танцами, хореографией и гимнастикой. Здесь будет работать студия видеоблогинга, робототехники, программирования и учебные кабинеты. На четвертом этаже оборудуют раздевалки. На пятом откроется стрелковый клуб, где будут обучать стрельбе из пневматики, арбалета и лука. Также в клубе можно будет поиграть в лазертаг или в арчеритаг, отметили в пресс-службе.

В префектуре добавили, что капительный ремонт распространится и на пристройку к зданию культурного центра, которая предназначена для командных видов спорта и рукопашного боя. Она будет открыта в первую очередь, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что отремонтированное здание бывшего кинотеатра «Байконур» в районе Отрадное на северо-востоке Москвы ввели в эксплуатацию.