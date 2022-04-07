Улицу Большая Дмитровка перекроют 8 апреля

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, улица Большая Дмитровка Карта всех событий

Движение по улице Большая Дмитровка будет перекрыто в пятницу, 8 апреля, в связи с проведением церемонии прощания. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

— 8 апреля в связи с проведением церемонии прощания с 06:00 до окончания мероприятия будет перекрыто движение по улице Большая Дмитровка, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что ограничения коснутся участка улицы Большая Дмитровка от улицы Охотный ряд до Дмитровского переулка. Движение на нем будет перекрыто полностью.

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Москвичей призвали к внимательности при планировании маршрутов.

В пятницу, 25 марта, стало известно о перекрытии движения на одном из участков Старокирочного переулка в Басманном районе Москвы в период с 31 марта по 31 октября. Уточняется, что движение будет перекрыто на круглосуточной основе от Бауманской улицы, дом 53, строение 3, до Старокирочного переулка, дом 5, строение 4.

Помимо этого, с 4 по 17 апреля в ночное время суток перекроют движение на участках МКАД в районе пересечения с улицей Верхние Поля.