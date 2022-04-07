Власти Москвы предложили сделать возможной покупку ОСАГО от 1 месяца для такси

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Столичные власти обратились в правительство России с просьбой сделать возможным приобретение полиса ОСАГО от 1 месяца с целью поддержать сферу такси. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

— Сейчас стоимость годового полиса доходит до 50 тысяч рублей, а иногда и выше. После реализации нашей инициативы водитель сможет купить полис и на 1 месяц, а затем просто продлит срок действия договора, — говорится в сообщении.

В департаменте транспорта уточнили, что при продлении полиса будет учитываться уже обновленный стаж вождения, который отражается на стоимости страховки.

В настоящее время работает более 200 тысяч водителей, которые в среднем перевозят в сутки 1,6 миллиона человек. Предложенная мера будет способствовать тому, что водители не потеряют работу, а стоимость поездок не увеличится для пассажиров, отметили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что в Москве по решению мэра города в 2 раза увеличили размер субсидий на покупку автомобилей такси в текущем году.

— Увеличение субсидий позволит компаниям сохранить парк машин и доступность своих услуг, а водители такси не потеряют работу, так как смогут выкупить авто у лизинговых компаний. Кроме того, будет упрощена процедура по работе со справками об отсутствии задолженностей (раньше ее нужно было оформлять на конкретную дату, теперь же на любую, в течение установленного месяца), — цитирует сообщение ТАСС.

В департаменте отметили, что исключат бухгалтерскую отчетность, не позволяющую объявлять старт приема заявок на субсидии столичного правительства раньше 1 апреля. Там подчеркнули, что с 2023 года претенденты смогут получить субсидию раньше обычного срока.

До этого сообщалось, что Москва стала лидером в третьем обновлении еженедельного рейтинга российских регионов по принятию антикризисных мер, который подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций.