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Врач перечислил опасные для людей с сахарным диабетом напитки

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач перечислил опасные для людей с сахарным диабетом напитки
Фото: depositphotos

Алкогольные сбитень и медовуха могут быть очень опасны для людей, страдающих сахарным диабетом и аллергией на мед. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

— Алкогольный сбитень и медовуха отличаются от других алкогольных напитков многообразием рецептов приготовления, которые различаются как по ингредиентам, входящим в их состав, так и по технологии приготовления. Но неизменными компонентами этих напитков остаются мед, этиловый спирт и сахар. Поэтому их употребление, помимо вреда, обусловленного токсическим действием алкоголя, сопряжено с риском для здоровья лиц, страдающих сахарным диабетом и аллергией на мед, — сообщил он.

Врач подчеркнул, что необходимо разделять напитки на алкогольные и безалкогольные. Например, сбитень и глинтвейн могут быть как алкогольными, так и безалкогольными.

По словам нарколога, организм всегда болезненно реагирует на этанол, являющийся для него токсином, передает РИА Новости.

Диетолог Елена Соломатина объяснила, сколько сахара в день можно есть без вреда для здоровья. Она отметила, что норма потребления сахара индивидуальна у каждого человека.

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