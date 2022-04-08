США дополнительно ввели санкции против восьми россиян и 29 организаций

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Министерство финансов Соединенных Штатов опубликовало дополнение к санкционному списку, в который попали восемь российских граждан и 29 организаций из России.

— За связь с Объединенной судостроительной корпорацией, — объяснило ведомство дополнение списка.

Таким же указанием Минфин объяснил введение санкций против 29 организаций.

В числе включенных в список физических лиц — глава Росрыболовства Илья Шестаков, вице-президент по информатизации, инновациям и локализации «Роснефти» Андрей Шишкин, председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко, глава Росморречфлота Андрей Лаврищев, генеральный директор ОСК Алексей Рахманов, член коллегии Военно-промышленной комиссии и член Морской коллегии при правительстве РФ Владимир Поспелов, заместитель министра промышленности и торговли России Олег Рязанцев и заместитель председателя правления Газпрома Виталий Маркелов.

Под санкции попали компании: Хабаровский судостроительный завод, «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод», прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», Балтийский завод, Невское ПКБ, «Адмиралтейские верфи», центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», КБ «Вымпел», северное производственное объединение «Арктика», «Севмаш», научно-исследовательское проектно-технологическое бюро «Онега», конструкторское бюро «Алмаз», «Кронштадтский Морской завод».

Также в этом списке оказались «Северная верфь», Средне-Невский судостроительный завод, судостроительный завод «Лотос», Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит», Выборгский судостроительный завод, Светловское предприятие «ЭРА», центр судоремонта «Звездочка», «Судоэкспорт», 33 Судоремонтный завод, Амурский судостроительный завод и завод «Красное Сормово».

7 апреля постоянные представители стран — участниц Евросоюза согласовали пятый пакет санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Новые рестрикции включают в себя запрет на вход в порты Евросоюза судов под российским флагом, а также запрет на деятельность транспортных компаний из РФ и Белоруссии в ЕС.