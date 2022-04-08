Гинцбург сообщил, что назальная вакцина от COVID-19 вышла в гражданский оборот

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Назальная вакцина от коронавируса прошла контроль качества и поступила в гражданский оборот. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что планируется использовать ту вакцину, которую уже развезли по российским регионам. Гинцбург отметил, что состав вакцины тот же самый, что и у «Спутника V», сообщает РИА Новости.

Назальная вакцина состоит из двух компонентов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели. Препарат формирует мукозальный иммунитет в отношении COVID-19 на поверхности слизистой дыхательного тракта, также гуморальный и клеточный иммунитет в крови.

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Вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил необходимость назальной вакцины от коронавируса. В первую очередь ученый отметил более удобное применение по сравнению с традиционной внутримышечной вакциной. Вводить препарат через нос проще, чем колоть, подчеркнул эксперт.

По сути назальный «Спутник» представляет собой спрей, который впоследствии может легко использоваться и в домашних условиях.