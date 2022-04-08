Минфин США исключил из санкций против РФ телекоммуникационное и интернет-оборудование

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Американский Минфин исключил из списка санкций против России телекоммуникационное оборудование и некоторые интернет-технологии. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщили в ведомстве.

В заявлении министерства говорится, что операции с Россией, которые связаны с вышеупомянутым оборудованием, будут разрешены, передает газета «Известия».

Накануне Министерство финансов Соединенных Штатов опубликовало дополнение к санкционному списку, в который попали восемь российских граждан и 29 организаций из России. Таким же указанием Минфин объяснил введение санкций против 29 организаций. В числе включенных в список физических лиц — глава Росрыболовства Илья Шестаков, вице-президент по информатизации, инновациям и локализации «Роснефти» Андрей Шишкин, председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко и другие.

Страны Запада начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.