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Жители 70 столичных районов переехали в новые дома по программе реновации

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Жители 70 столичных районов переехали в новые дома по программе реновации
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Программа реновации дала возможность переехать в новые квартиры жителям уже 70 районов Москвы. Об этом в пятницу, 8 апреля, рассказал руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Чуть больше четырех лет прошло с начала расселения пятиэтажек на улице Константина Федина в Северном Измайлове. За это время процесс переселения в рамках программы реновации распространился на 70 районов Москвы, и он набирает хороший темп — уже сейчас более 50 тысяч москвичей въехали в новые квартиры, — заявил он.

Глава московского департамента уточнил, что в 2022 году программу реновации пополнили такие районы, как Басманный, Марфино и Лианозово. По его словам, в столице в текущем году переселили жители из 33 старых домов в 16 новостроек, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В четверг, 7 апреля, Сергей Левкин сообщил о выполнении планов на первый квартал по программе реновации в полном объеме. Он добавил, что в столице идет строительство более 160 зданий, а с начала реализации программы под заселение передали 165 домов.

Глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что на севере города идет возведение и проектирование 47 жилых домов по программе реновации. По его словам, в Северном административном округе планируют завершить строительство порядка 13 многоэтажек.

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