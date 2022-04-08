Глава МИД Китая назвал первопричину украинского кризиса

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Утрата баланса в европейской безопасности стала первопричиной кризиса на Украине. Такое мнение выразил глава МИД Китая Ван И в разговоре с дипсоветником президента Франции Эммануэлем Бонном.

По словам И, в мире нужно заново выстроить эффективную систему безопасности, основываясь на принципах неделимости.

Министр подчеркнул, что все стороны сложившегося конфликта должны способствовать мирным переговорам, а не «раздувать огонь».

— Нельзя, с одной стороны, кричать о прекращении огня и прекращении войны, а с другой — непрерывно поставлять большое количество передового оружия и снаряжения, вызывая дальнейшую эскалацию военных действий, — отметил глава китайского ведомства.

Он подытожил, что нельзя одновременно говорить о поддержке диалога и вводить «бесконечные» санкционные меры, передает РИА Новости.

17 марта глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что президент Штатов Джо Байден в ходе телефонной беседы предупредил главу Китая Си Цзиньпина о том, что Пекин будет нести ответственность в случае оказания поддержки Москве применительно к ситуации на Украине. По его словам, США пытаются призвать все страны, имеющие рычаги влияния на Россию, использовать их для прекращения военной спецоперации РФ на территории Украины. Блинкен отметил, что Китай отказывается осуждать действия России, пытаясь представить себя нейтральным арбитром.