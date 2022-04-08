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Аэропорт Внуково перешел на летнее расписание полетов

Араз Салехов

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Аэропорт Внуково перешел на летнее расписание полетов
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В столичном аэропорту Внуково объявили о переходе на работу по летнему расписанию полетов. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщается на сайте воздушной гавани.

— Аэропорт Внуково начал работу по летнему расписанию, которое продолжит действовать до 29 октября 2022 года включительно, — говорится в сообщении.

На международных воздушных линиях запланирована реализация программы полетов в Турцию (Стамбул, Анталья, Анкара, Бодрум, Даламан), Объединенные Арабские Эмираты (Дубай), Армению (Ереван), Узбекистан (Ташкент, Самарканд, Бухара, Фергана), Казахстан (Нур-Султан, Алма-Ата, Шымкент), Таджикистан (Душанбе), Сирию (Дамаск), Ирак (Багдад), Иран (Тегеран). Основными авиаперевозчиками выступят Turkish Airlines, Flydubai, SCAT Airlines, авиакомпания «Армения», FlyOne Armenia, Armenia Airways, Qanot Sharq, Mahan Air, сообщает сайт Внуково.

Сервис «Яндекс.Расписания» сообщил о задержке и отмене почти 40 рейсов в столичных аэропортах. В Домодедове задержали два рейса и семь отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны пять рейсов и три отменены. А в аэропорту Внуково задержаны шесть рейсов и тринадцать отменены.

Также стало известно о начале проходки правого перегонного тоннеля между станциями метро «Пыхтино» и «Внуково». Это в свою очередь завершит строительство нового участка Солнцевской линии метро в аэропорт Внуково.

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