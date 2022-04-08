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Власти Белоруссии утвердили список недружественных стран

Полина Долганова

В мире
Власти Белоруссии утвердили список недружественных стран
Фото: Pixabay / jorono

Власти Белоруссии утвердили список недружественных стран, среди которых оказались Соединенные Штаты и некоторые государства Европейского союза. Соответствующий перечень появился в пятницу, 8 апреля, на правовом портале республики.

В данный список белорусское правительство включило Австралию, Великобританию, Канаду, Швейцарию, Черногорию, Америку и другие государства, пишет ТАСС.

Недавно президент России Владимир Путин, поздравляя президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем единения народов двух стран, заявил, что лучшим ответом на недружественные действия западных стран должно стать наращивание интеграции. Также российский лидер отметил, что на данном этапе необходимо обеспечить благополучную и безопасную жизнь всех граждан России и Белоруссии.

7 марта правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, которые совершают в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия. Так, в перечень вошли Соединенные Штаты и Канада, государства Евросоюза, Великобритания, Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия и прочие страны.

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