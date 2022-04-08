Народный календарь. Почему опасно ссориться 9 апреля

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В православии в этот день чтут мученицу Матрону Солунскую. Мученицу Матрону и день ее памяти наши предки прозвали «Матрены-настовицы».

Существует давнее поверье, что в этот день запрещены ссоры. Тот, кто ослушается и начнет выяснять отношения, может и не надеяться на примирение. Супруги, которые начнут ссориться 9 апреля, могут даже развестись. Поэтому, если появилась обида, то ее лучше придержать до лучшего случая, чтобы не накликать на себя беду.

На Матрену нужно убрать в доме и вынести ненужные вещи. Лучше всего их оставить там, где есть нуждающиеся люди — они смогут отобрать для себя что-то подходящее. После захода солнца все, что осталось из вещей, нужно сжечь. Мысленно в огонь следует отправить свои проблемы и неприятности.

Приметы погоды:

Утром иней и туман — к урожайному году.

Услышать вечером крик чибиса — к ясной погоде.

Если стайки чибисов низко летают, то в ближайшее время дождей не предвидится.

Если во время полета птицы кричат, то будет засушливое лето.

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Именины отмечают: Макар, Александр, Иван, Павел.