В России выявили 14 311 новых случаев COVID-19 за сутки

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 14 311 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от ковида скончались 280 граждан, еще 3627 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром врачей в России за день полностью выздоровели 37 684 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Недавно назальная вакцина от коронавируса прошла контроль качества и поступила в гражданский оборот. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что планируется использовать ту вакцину, которую уже развезли по российским регионам. Гинцбург отметил, что состав вакцины тот же самый, что и у «Спутника V».

До этого британские медики сообщили о выявлении новой мутации коронавирусной инфекции. Специалисты анализируют обнаруженный вариант вируса XE, который возник из смешения BA.1 и BA.2, и оценивают его опасность для населения. Сообщается, что на сегодняшний день данный штамм показал переменную скорость темпов распространения.