Гастроэнтеролог рассказала, какие болезни провоцирует повышенная тревожность

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Гастроэнтеролог Елена Тюльпина рассказала, с какими болезнями может столкнуться человек, не желающий бороться с тревожностью и стрессом.

— Когда мы с вами ощущаем тревогу, наш организм пытается приспособиться к этим условиям. Проявляется это в учащенном сердцебиении, в изменении артериального давления, чаще всего это повышение, в каких-то нарушениях ритма, головных болях и так далее, — отметила она.

По ее словам, со временем организм перестает справляться с длительными перегрузками, в результате чего у человека могут развиться сердечно-сосудистые заболевания — гипертония, нарушение ритма, стенокардия, вплоть до острого инфаркта миокарда.

— Стресс играет роль триггера, он запускает каскад этих патологических механизмов, которые приводят к развитию уже заболевания желудочно-кишечного тракта. Сильно страдают в условиях повышенной тревожности и надпочечники. Из-за длительного стресса происходит гормональный дисбаланс, что может привести к развитию патологий как надпочечников, так и щитовидки, — объяснила врач.

Тревожность и стресс подтачивают иммунитет, из-за чего увеличиваются шансы подхватить какую-либо инфекцию, пишет Пятый канал.

4 апреля врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал о том, какие продукты нужно включить в рацион, чтобы снизить тревожность и бороться со стрессом.