Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Синоптик рассказал, какая погода ждет россиян во второй половине апреля

Ирина Игнатенко

Общество
Синоптик рассказал, какая погода ждет россиян во второй половине апреля
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

По данным синоптиков, к концу недели в Центральной России ожидается потепление до 16 градусов. Какая погода ждет россиян во второй половине апреля, рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По словам эксперта, в юго-западных районах европейской территории — Смоленской, Брянской, Калужской, Курской областях — уже пришло тепло. В настоящее время температуры днем составляет 10–15 градусов.

В Московский регион, Тверскую, Владимирскую область только подходит фронтальная зона. В теплом секторе эти области окажутся в ближайшие выходные дни.

— С выходных и до вторника-среды будет идти череда циклонов, циклонических вихрей. Они один за одним, как паровозики, идут с Атлантики через Скандинавию, через север Восточной Европы, через Балтику и будут подгонять очередные порции теплого воздуха. Соответственно, температуры будут постепенно расти, — отметил синоптик в комментарии «МИР 24».

По словам синоптика, снежный покров в Москве будет постепенно уменьшаться, так как ночные температуры будут положительными. Осадков в виде снега в апреле, скорее всего, не будет, но возможны дожди.

Синоптик Татьяна Позднякова рассказала, когда в столице сойдет снег. По ее словам, в настоящее время высота снежного покрова на улицах города составляет 16 сантиметров, при этом снег продолжает активно таять.

Читайте также:
весна Погода Осадки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Колбасу или соседку?

Михаил Девятьяров
Михаил Девятьяров

Детям есть к чему стремиться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Искусствовреды и испанский стыд

Никита Масленников
Никита Масленников

Параллельный импорт будет держать в тонусе

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Все мнения
О проекте