Синоптик рассказал, какая погода ждет россиян во второй половине апреля

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

По данным синоптиков, к концу недели в Центральной России ожидается потепление до 16 градусов. Какая погода ждет россиян во второй половине апреля, рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По словам эксперта, в юго-западных районах европейской территории — Смоленской, Брянской, Калужской, Курской областях — уже пришло тепло. В настоящее время температуры днем составляет 10–15 градусов.

В Московский регион, Тверскую, Владимирскую область только подходит фронтальная зона. В теплом секторе эти области окажутся в ближайшие выходные дни.

— С выходных и до вторника-среды будет идти череда циклонов, циклонических вихрей. Они один за одним, как паровозики, идут с Атлантики через Скандинавию, через север Восточной Европы, через Балтику и будут подгонять очередные порции теплого воздуха. Соответственно, температуры будут постепенно расти, — отметил синоптик в комментарии «МИР 24».

По словам синоптика, снежный покров в Москве будет постепенно уменьшаться, так как ночные температуры будут положительными. Осадков в виде снега в апреле, скорее всего, не будет, но возможны дожди.

Синоптик Татьяна Позднякова рассказала, когда в столице сойдет снег. По ее словам, в настоящее время высота снежного покрова на улицах города составляет 16 сантиметров, при этом снег продолжает активно таять.