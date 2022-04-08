Фото: Youtube / Стас Садальский

Актер Станислав Садальский отреагировал на слухи о своей эмиграции из России.

На своей странице в социальных сетях он опубликовал снимок и подписал: «Станислав Садальский уедет из России в Белоруссию». В своем посте Садальский написал строчки, принадлежащие украинскому поэту Игорю Губерману — уроженцу Харькова.

— Своей судьбы актер и зритель, я рад и смеху, и слезам, а старость — краткий вытрезвитель перед гастролью в новый зал, — написал он, передает Teleprogramma.pro.

22 марта актриса Чулпан Хаматова сообщила, что покинула РФ и пока не планирует возвращаться. Знаменитость переехала в Латвию. Она рассказала, что построила там дом, но как его содержать, «пока не придумала». Туда она переселилась после отпуска за границей.

До этого отец Урганта отреагировал на слухи об отъезде телеведущего. Ургант, заверил он, не покидал родину. Возможно, допустил отец телеведущего, кому-то этого хочется, но точно не ему.

2 марта телеведущая Ксения Собчак опровергла сообщения о ее скорой эмиграции из России. Журналистку в Сети раскритиковали за ее якобы отъезд из страны, однако позже она выложила пост с объяснением. Она отметила, что не планирует улетать из страны навсегда, просто они с ребенком уехали в отпуск. Собчак подчеркнула, что она «русская и у нее нет никаких других гражданств, «тупичков» и яхт».