Банк России снизит ключевую ставку до 17 процентов годовых

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Центральный Банк Российской Федерации принял решение снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 17 процентов годовых. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает пресс-служба регулятора.

— Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность, — говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующее решение вызвано изменениями баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спадом активности экономики и рисками для стабильности финансового рынка.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, рост ставок в России являлся временной антикризисной мерой.

Центробанк Российской Федерации в четверг, 7 апреля, сообщил, что российские международные резервы за прошлую неделю выросли на 0,35 процента, или 2,1 миллиарда долларов. По данным на 25 марта, международные резервы РФ составляли 604,4 миллиарда долларов, что на 38,8 миллиарда меньше, чем 18 февраля. В ЦБ уточнили, что причинами уменьшения являются валютная переоценка активов, интервенции и рефинансирование.