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Столичные службы начали промывку памятника Юрию Гагарину

Араз Салехов

Город
Столичные службы начали промывку памятника Юрию Гагарину
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Городские службы в преддверии Дня космонавтики промыли памятник Юрию Гагарину. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает официальный Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Монумент, установленный более 40 лет назад на одноименной площади, требует особого ухода. Вначале специалисты промыли памятник водой, затем нанесли специальное моющее средство с нейтральным составом, тщательно очистили все элементы мягкими щетками и смыли пену с помощью профессиональных аппаратов высокого давления, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Уточняется, что в работе принимали участие пять специалистов. В ходе работ были задействованы автогидроподъемники и поливомоечные машины, говорится в сообщении.

В среду, 6 апреля, заммэра заявил о начале работ по промывке инженерных сооружений в рамках месячника по благоустройству специалистами Комплекса городского хозяйства. Он отметил, что в работу входит очистка и промывка конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов.

Помимо этого, в столице у станции метро «Славянский бульвар» до конца 2022 года пройдет установка пяти навесов «сухие ноги», которые защитят пассажиров от дождей во время пересадок.

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