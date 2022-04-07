Пять навесов «сухие ноги» появятся у станции метро «Славянский бульвар»

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В столице у станции метро «Славянский бульвар» до конца 2022 года планируют установить пять навесов «сухие ноги», которые защитят пассажиров от дождей во время пересадок. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщает официальный Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

— Пять навесов разного размера установим на пути от выхода из станции метро «Славянский бульвар» до остановок общественного транспорта на улице Славянский бульвар, Староможайском шоссе и Кутузовском проспекте, — говорится в сообщении.

Уточняется, что навесы будут сделаны из высокопрочной стали с облицовкой алюминием. Помимо этого, их оборудуют инфракрасным подогревом и светодиодной подсветкой, а также под ними установят удобные скамейки.

Согласно планам, работы должны завершиться в этом году, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Городские службы приведут в порядок станцию «Динамо» Московского метрополитена. В ходе работ они собираются разработать проект противоаварийных работ.

В четверг, 7 апреля, заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что монтажные работы четырех эскалаторов, связывающих входной вестибюль станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро с платформой почти что завершены.