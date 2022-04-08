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Поезд столкнулся с легковым автомобилем в Подмосковье

Елена Самойлова

Происшествия
Поезд столкнулся с легковым автомобилем в Подмосковье
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Товарный поезд столкнулся с легковым автомобилем в Наро-Фоминском городском округе. Об этом в пятницу, 8 апреля, Вечерней Москве сообщили в пресс-службе МВД России по Московской области.

Уточняется, что столкновение товарного поезда с легковым автомобилем марки «Форд» произошло на железнодорожном переезде станции Бекасово.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, пострадавших нет.

Накануне, 7апреля, на Ярославском шоссе загорелся автобус. Причины возникновения возгорания не установлены. Все пассажиры успели покинуть салон и не пострадали.

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